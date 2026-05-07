OnePlus представила смартфон Nord CE6 Lite

Сегодня компания OnePlus представила доступную модель смартфон под названием Nord CE6 Lite — новинка получила процессор Dimensity 7400 Apex и крупный аккумулятор на 7000 мАч. OnePlus Nord CE6 Lite оснащён 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, производитель заявляет яркость до 1000 нит в режиме HBM, а также частоту опроса сенсора 240 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Apex в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD. В плане камер модель практически повторяет стандартный Nord CE6 — смартфон получил основную камеру на 50 Мп с сенсором OV50D40 и дополнительный 2-Мп монохромный датчик. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и проводной обратной зарядки на 10 Вт. Кроме того, смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16 прямо из коробки, что является огромным преимуществом. Среди других характеристик заявлены боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка двух SIM-карт с 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS и защита корпуса по стандарту IP64. Довольно интересное решение в бюджетном сегменте, которое явно заслуживает внимания. Особенно с учётом того, что здесь из коробки идёт Android 16 — это важно.