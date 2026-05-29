Motorola представила смартфон Edge 70 Pro+

Компания пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 70 Pro+, который базируется на MediaTek Dimensity 8500 Extreme с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MC8. Новинку также оснастили операционной системой Android 16 с тремя номерными обновлениями в будущем, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 встроенной памяти UFS 4.1, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Lytia 710), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), 50-Мп селфи-камерой с автофокусом, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цена смартфона пока не раскрывается.

