HONOR 700, HONOR 700S и 700 Pro появились в продаже

Компания HONOR дала старт китайским продажам смартфонов HONOR 700, HONOR 700S и HONOR 700 Pro, которые оценены от 555, 510 и 690 долларов соответственно. Напомним, что базовая модель получила 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2728:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц и яркостью по всей площади 1800 нит, дополнительный 1,59-дюймовый экран AI Dynamic Back Screen, PPG-сенсор для измерения пульса, уровня кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма, тыльную камеру с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, 12 или 16 ГБ ОЗУ, АКБ ёмкостью 9000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпус толщиной 7,96 мм, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, IP69 и IP69K, модем 5G, стереодинамики и оболочку MagicOS 11 на базе ОС Android 17.