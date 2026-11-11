HONOR 700 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона HONOR 700 Pro, который будет представлен уже 13 ноября. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 2862 и 9397 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. Ранее стало известно, что HONOR 700 Pro выйдет в конфигурациях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти. Помимо HONOR 700 Pro, в линейку также войдут базовая модель и HONOR 700S. Главной особенностью грядущих новинок станет квадратный дополнительный экран на задней панели.