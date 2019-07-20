HONOR 9X Pro и его функции

Новинка построена на базе 7-нм процессора Kirin 810 с графическим процессором Mali-G52. Смартфон получит дисплей с разрешением Full HD +, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ.Тройной модуль основной камеры HONOR 9X Pro состоит из датчиков с разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя. Несмотря на съемку в темное время суток яркость, насыщенность и детализация опубликованных фотографий остались на высоком уровне. Ранее HONOR 20 Pro набрал 111 баллов в рейтинге DxOMark — ожидается, что Pro-версия HONOR 9X покажет как минимум аналогичный или более высокий результат после релиза.Несмотря на съёмку в условиях плохой освещённости, аппарат продемонстрировал качественную работу основного фотомодуля и софта камеры.О стоимости модели пока неизвестно.