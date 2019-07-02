HONOR 9X и его характеристика

Почти одновременно с анонсом устройства индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал неофициальный рендер гаджета. Изображение демонстрирует и выдвижной модуль фронталки, и расположенную на задней крышке основную камеру, главному сенсору которой приписывают разрешение 48 Мп.Согласно опубликованному рекламному баннеру, новинку представят в Китае 23 июля. Хотя тизер не раскрывает никаких спецификаций, по слухам, HONOR 9X получит восьмиядерный процессор Kirin 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что одновременно с базовой версией смартфона производитель выпустит и модификацию HONOR 9X Pro на базе мобильной платформы Kirin 810.Выдвижная фронтальная камера смартфона — один из трендов, пришедших на замену вырезам в дисплее.Стоимость новинки составит 203 доллара.