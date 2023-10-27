HONOR CHOICE Band оценили в 3 тысячи рублей

Компания Honor выпустила в российскую продажу фитнес-браслет CHOICE Band, рекомендованная цена которого составляет 4 тысячи рублей. Однако до 6 ноября новинку можно будет приобрести по сниженной цене в 3 тысячи рублей.

Браслет оснащается 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 500 нит, кадровой частотой 60 Гц и плотностью пикселей 326 ppi, поддержкой функции Always on Display, 100 циферблатами, 110 спортивными режимами, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, корпусом толщиной 10,06 мм и массой 18,5 граммов, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, допускающей использование браслета в бассейне, а также черной, белой и розовой расцветками.