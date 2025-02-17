HONOR Magic 7 Pro: новый этап в мобильной съёмке экстремального спорта

Фотограф Том Кулибякин и российские спортсмены протестировали режим HD Super Burst в новом флагманском смартфоне HONOR Magic 7 Pro. Тесты прошли в Сочи на теннисном корте и в ледовом дворце Красной Поляны, где технология на базе AI Motion Sensing доказала свою эффективность в съёмке динамичных сцен.

Режим HD Super Burst позволяет снимать до 30 кадров в секунду, сохраняя высокое качество каждого снимка благодаря AI-алгоритмам. В отличие от стандартной серийной съёмки, где качество часто снижается, здесь пользователь может выбирать между сериями из 10 высококачественных кадров или 30 снимков для длительных активностей.

«Обычная серийная съёмка жертвует детализацией и контрастом, но HD Super Burst сохраняет качество, как если бы каждый кадр был сделан отдельно», — отметил Кулибякин. Технология доступна для всех фокусных расстояний основной камеры HONOR AI Falcon, включая 3-кратный оптический и 6-кратный гибридный зум.

Для тестов выбрали два контрастных сценария: теннис под открытым небом и фигурное катание в помещении. «В теннисе важна реакция на резкие движения, а в фигурном катании — плавность линий и низкое освещение. Magic 7 Pro справился с обоими сценариями», — подчеркнул фотограф.

После тестов спортсмены и видеооператоры отметили, что смартфон может стать альтернативой профессиональной технике. «Раньше для таких кадров требовалась зеркальная камера с дорогим объективом. С Magic 7 Pro можно быстро снять серию, выбрать идеальный кадр и сразу отправить его в соцсети», — поделился участник команды.

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