HONOR Magic 8 Pro оценили в 118 тысяч рублей

В российской продаже появился смартфон HONOR Magic 8 Pro, который оценен в 118 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Напомним, что новинка оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, 6,71-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1256:2808 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп с 3D-камерой глубины, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.