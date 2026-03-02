Tecno официально анонсировала Camon 50 Ultra 5G

Сегодня компания Tecno официально представила Camon 50 Ultra 5G — смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, тройную основную камеру и более высокий уровень защиты по сравнению с версией Pro. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает HDR10 и защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2, также предусмотрен подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев. Дизайн тыльной панели и блока камер во многом повторяет Tecno Camon 50 Pro. Тыльная система камер получила основной модуль на 50 Мп,телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией на 50 Мп, а также сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Для селфи используется фронтальная камера с автофокусом и датчиком на 50 Мп. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в паре с оперативной памятью объёмом до 12 ГБ и накопителем на 256 ГБ.

Аккумулятор на 6500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и функцию обходной зарядки. Ещё смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой HiOS 16 и, как обещает производитель, получит до 3 крупных обновлений операционной системы. Среди прочих характеристик — поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, инфракрасный порт, стереодинамики и FM-радио. Точные данные о цене и сроках начала продаж пока не раскрыты, однако в сети есть информация о том, что модель будут продавать примерно за 400 долларов. Это весьма привлекательное предложение на самом деле.
