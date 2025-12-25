HONOR Power 2 протестирован в бенчмарке

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился результатами тестирования смартфона HONOR Power 2 в популярном бенчмарке Geekbench. Последний подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1709 и 6532 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Релиз устройства ожидается уже в следующем месяце. Ранее стало известно о скором выходе смартфонов HONOR WIN и HONOR WIN RT, которые получат аккумуляторы ёмкостью 10000 мАч.

Meizu 22 вышел в новой версии …
Компания Meizu выпустила новую версию смартфона Meizu 22, которая получила небесно-голубую расцветку Moon…
HONOR Magic V6 получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне HONOR Magic V6, к…
Инсайдер раскрыл особенности чипа Exynos 2600…
Первый тизер Samsung, посвящённый Exynos 2600, не раскрыл никаких характеристик процессора, однако это не…
Глобальную версию OnePlus 15 оценили в 950 евро …
Компания OnePlus представила на глобальном рынке флагманский смартфон OnePlus 15, который ранее дебютиров…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недоро…
Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Pro относится к доступному ценовому сегменту, новинка представл…
HUAWEI nova 15 показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии nova 15 будут представлены в Китае 22 декабря. В неё войдут…
Apple готовит сразу два складных флагмана…
Долгожданный выход Apple на рынок складных устройств, похоже, становится всё более реальным — согласно св…
Китайский регулятор раскрыл дизайн Realme 16 Pro…
В базе данных китайского регулятора обнаружились фотографии смартфона Realme 16 Pro, который еще не был …
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor