HONOR Power 2 протестирован в бенчмарке

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился результатами тестирования смартфона HONOR Power 2 в популярном бенчмарке Geekbench. Последний подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1709 и 6532 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Релиз устройства ожидается уже в следующем месяце. Ранее стало известно о скором выходе смартфонов HONOR WIN и HONOR WIN RT, которые получат аккумуляторы ёмкостью 10000 мАч.