Ультратонкий HONOR Magic 8 Pro Air появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу свой новый потенциальный хит Magic 8 Pro Air, который обойдется в эквивалент 720, 760, 805 и 860 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своём оснащении корпус толщиной 6,1 мм и массой 155 граммов, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, топовый процессор MediaTek Dimensity 9500, 6,31-дюймовый дисплей с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 6000 кд/кв.м и частотой ШИМ 4320 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и защиту от пыли и воды (IP69).