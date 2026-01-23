Ультратонкий HONOR Magic 8 Pro Air появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу свой новый потенциальный хит Magic 8 Pro Air, который обойдется в эквивалент 720, 760, 805 и 860 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своём оснащении корпус толщиной 6,1 мм и массой 155 граммов, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, топовый процессор MediaTek Dimensity 9500, 6,31-дюймовый дисплей с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 6000 кд/кв.м и частотой ШИМ 4320 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и защиту от пыли и воды (IP69).
HONOR представила Magic8 Pro за пределами Китая…
Компания HONOR официально представила флагманский смартфон Magic8 Pro в Китае ещё в середине октября, а с…
Смартфон Red Magic 11 Air готов к выходу …
Компания Red Magic официально объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон Magic 11…
OnePlus 15R протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 15R,…
SMIC научилась выпускать чипы на 5 нм…
Китайская компания SMIC официально запустила массовое производство своего нового техпроцесса 5 нм под наз…
Qualcomm закажет процессоры у Samsung…
Во время выставки CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил журналистам, что «среди мн…
Официально: OnePlus 15R готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что уже скоро в Индии будет представлен смартфон OnePlus 15R. Судя по опублико…
iQOO Z11 Turbo показали в трёх расцветках …
Компания iQOO опубликовала изображения смартфона iQOO Z11 Turbo, официальный релиз которого ожидается в б…
Появились характеристики камеры Honor Win…
Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров …
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor