HONOR Magic 8 RSR Porsche Design показали на пресс-рендерах

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями и подробностями о премиальном смартфоне HONOR Magic 8 RSR Porsche Design, который будет представлен 19 января в Китае. Итак, устройству приписывают наличие 6,71-дюймового изогнутого LTPO-экрана с разрешением 2808:1256 точек, топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (крупный сенсор и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (телеобъектив-перископ на крупном сенсоре с OIS), селфи-камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 7200 мАч, поддержки 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, системы 3D-распознавания лица, 3D-ультразвукового сканера отпечатков, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, IP69 и IP69K, а также поддержки спутниковой связи Tiantong.

