Oppo представила смартфон A7 Pro Max 5G

Oppo представила смартфон Oppo A7 Pro Max 5G, который пополнил линейку A и делает ставку на рекордную автономность без отказа от современных технологий. Собственно, Oppo A7 Pro Max стал первым в мире смартфоном на базе мобильной платформы Snapdragon 4 Gen 5, выпускаемой по 4-нм техпроцессу TSMC. Процессор включает 8 вычислительных ядер — два высокопроизводительных Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno G629, кроме того смартфон оснащён оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 3.1.

Спереди установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1272 пикселя, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, глубиной цвета 10 бит и пиковой яркостью до 1800 нит. В отдельных игровых сценариях поддерживается частота опроса сенсорного слоя 330 Гц. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп, кроме того, на тыльной панели расположены основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 2-мегапиксельный монохромный датчик, светодиодный индикатор уведомлений и светодиодная вспышка. И фронтальная, и основная камеры способны записывать видео в разрешении до 1080p. Главной особенностью смартфона стал аккумулятор Glacier Battery ёмкостью 10000 мАч, созданный с использованием фирменной кремний-углеродной технологии Oppo со сферической структурой. Это весьма существенное преимущество на самом деле.