Oppo представила смартфон A7 Pro Max 5G

Спереди установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1272 пикселя, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, глубиной цвета 10 бит и пиковой яркостью до 1800 нит. В отдельных игровых сценариях поддерживается частота опроса сенсорного слоя 330 Гц. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп, кроме того, на тыльной панели расположены основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 2-мегапиксельный монохромный датчик, светодиодный индикатор уведомлений и светодиодная вспышка. И фронтальная, и основная камеры способны записывать видео в разрешении до 1080p. Главной особенностью смартфона стал аккумулятор Glacier Battery ёмкостью 10000 мАч, созданный с использованием фирменной кремний-углеродной технологии Oppo со сферической структурой. Это весьма существенное преимущество на самом деле.