iQOO 15 Ultra оказался популярнее других китайских флагманов

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл сведения об активациях флагманских Ultra-смартфонов на китайском рынке. Первое место с 241 тысячей активаций занял iQOO 15 Ultra. На втором месте оказался Xiaomi 17 Ultra с 233 тысячами активированных устройств. Следом за ним расположился Vivo X300 Ultra с 224 тысячами, а четвертое место с заметным отставанием занял OPPO Find X9 Ultra. На него пришлось 136 тысяч активаций.

Напомним, что оцененный от 820 долларов iQOO 15 Ultra оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra Pro, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения Ice Dome с вентилятором, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,7 мм и массой 227 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 7400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, коаксиальными симметричными двойными динамиками и игровыми кнопками с частотой опроса 600 Гц.