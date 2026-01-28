HONOR Magic V6 получит тонкий корпус

Сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о складном смартфоне HONOR Magic V6, который будет официально представлен в начале марта на выставке MWC 2026. Итак, аппарат получит более тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением (у Magic V5 8,8-9,0 мм), поддержку беспроводной зарядки, тыльную панель из стеклопластика, защиту от воды, поддержку спутниковой связи Beidou, а также черную, белую, красную и золотистую расцветки.

Ранее было известно о наличии двухэлементной батареи ёмкостью 7000 мАч, топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, а также 200-Мп камеры с 3-кратным оптическим зумом.
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
