HONOR Magic V6 засветился на фото

Официальная презентация складного смартфона HONOR Magic V6 состоится на грядущей выставке MWC 2026, однако на днях аппарат засветился на фото в руках чемпионки зимних Олимпийских игр Сюй Мэнтао. По данным авторитетного инсайдера Bald Panda, аппарат выйдет в белой, черной и золотой расцветках помимо красного варианта на снимках. Новинка также сможет похвастаться батареей ёмкостью 7150 мАч, топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, основной камерой с главным 200-Мп модулем, сверхширокоугольным модулем и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением, поддержкой беспроводной зарядки, полноценной защитой от воды, поддержкой спутниковой связи Beidou и боковым дактилоскопическим сенсором.