HONOR Magic6 RSR Porsche Design оценили в 1390 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Magic6 RSR Porsche Design, которая станет доступная для покупки на китайском рынке 22 марта по цене в 1390 долларов. В оснащение новинки вошел 4-нм 8-ядерный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой LTPO 1-120 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, тыльная камера с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,0 и OIS), 180 Мп (перископный модуль с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальная камера разрешением 50 Мп с модулем 3D ToF, аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, поддержка проводной и беспроводной зарядок мощностью 88 Вт и 60 Вт соответственно, предустановленная прошивка MagicOS 8.0 на основе ОС Android 14, подэкранный дактилоскоп, двусторонняя спутниковая связи и защита от воды и пыли (IP68).