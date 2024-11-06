HONOR Magic7 Lite засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HONOR Magic7 Lite, который еще не был представлен официально. Сообщается об экране с разрешением 2700:1224 точек (плотность 520 PPI), 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14.

Напомним, что неделю назад был представлен смартфон Honor Magic 7, который получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5650 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), а также защиту от воды и пыли (IP68/69).