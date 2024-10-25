HONOR Magic7 показали в золотистой расцветке

Компания HONOR опубликовала новые изображения смартфона HONOR Magic7, который будет официально представлен уже 30 октября вместе со старшей моделью HONOR Magic7 Pro. На этот раз аппарат показали в расцветке Sunrise Gold. Также отметим плоскую золотую рамку и окантовку основной камеры. Ранее производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Предполагается, что HONORMagic7 получит OLED-экран с разрешением 1,5K, а Magic7 Pro – OLED-панель с разрешением 2K.