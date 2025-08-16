HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 оценили в 200 тысяч рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook Pro 16 HUNTER 2025, который оценен в 200 тысяч рублей. При этом до 15 сентября новинку можно будет приобрести со скидкой в 20 тысяч рублей.

Напомним, что ноутбук получил 16-ядерны процессор Intel Core Ultra 9 285H c тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 с максимальной мощностью 150 Вт, 32 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ, 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3072:1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и технологией защиты глаз Honor Oasis, корпус массой 1,86 кг, аккумулятор ёмкостью 75 Втч, поддержку Wi-Fi 6E, один порт HDMI 2.1, два разъема USB-A и два USB-C.