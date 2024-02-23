HONOR MagicBook Pro 16 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования ноутбука HONOR MagicBook Pro 16, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым наименованием Honor DRA-XX показало результат в 2427 в одноядерном и 12994 балла в многоядерном испытаниях соответственно. Также бенчмарк подтвердил использование 16-ядерного 22-поточного процессора Intel Core Ultra 7 155H с тактовой частотой до 4,8 ГГц.

Ранее китайский производитель опубликовал тизер, который подтвердил наличие в ноутбуке функций искусственного интеллекта. Релиз MagicBook Pro 16 ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2024.