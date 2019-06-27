Ожидается, что лэптоп будет работать на ОС Windows 10 и использовать технологию Magic-Link 2.0 для передачи данных с компьютера на смартфон и обратно.По имеющейся информации, HONOR MagicBook Pro получит процессор Intel Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ, видеокарту NVIDIA GeForce MX 250, SSD-накопитель ёмкостью 512 ГБ и металлический корпус. В новой модели ожидается и появление всплывающей веб-камеры, скрытой в центре верхнего ряда клавиш. Кнопка выключения может быть совмещена со сканером отпечатков пальцев.О стоимости новинки пока неизвестно.