Смартфон POCO C81x оценили в 105 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO C81x, которая базируется на восьмиядерной однокристальной системе Unisoc T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц. Новинка также получила 6,88-дюймовый экран с разрешением HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и яркость 650 нит, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной проводной зарядки на 7,5 Вт, операционную систему Android 15 с двумя номерными обновлениями ОС в будущем, тыльную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, влагозащиту по стандарту IP52, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.2, 3,5-мм гнездо для наушников и поддержку защиты зрения TÜV. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет 105 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

