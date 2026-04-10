Складной смартфон Motorola Razr 70 показали на рендерах

Профильный ресурс Ytech опубликовал качественные изображения складного смартфона Motorola Razr 70, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, внешне аппарат почти не будет отличаться от предыдущего поколения. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,9-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 1080:2640 точек, внешним 3,63-дюймовым дисплеем с разрешением 1056:1066 точек, неназванной восьмиядерной платформой с максимальной частотой 2,75 ГГц, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями по 50 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч, а также расцветками Sporting Green, Hematite и Violet Ice.