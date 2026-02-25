Apple вводит проверку возраста пользователей

Apple, как и многие другие компании, была вынуждена внедрить механизмы проверки возраста в ответ на новые требования законодательства в разных регионах. Во вторник компания раскрыла дополнительные подробности о инструментах для разработчиков, которые помогут им «выполнять обязательства по подтверждению возраста пользователей в соответствии с будущими законами США и других стран», включая Бразилию, Австралию и Сингапур. Одним из ключевых изменений стало то, что пользователи в Австралии, Бразилии и Сингапуре больше не смогут загружать приложения с рейтингом 18+, пока их возраст не будет подтверждён «разумными методами».

Подтверждение может автоматически выполняться через App Store, при этом Apple подчёркивает, что у разработчиков могут сохраняться отдельные обязательства по самостоятельной проверке совершеннолетия пользователей. Для этого они могут использовать API Declared Age Range, представленный в прошлом году, который позволяет приложениям запрашивать информацию о возрастной категории пользователя. Также через API Declared Age Range разработчикам станут доступны новые сигналы, включая информацию о том, распространяются ли на конкретного пользователя возрастные нормативные требования и обязан ли он делиться своей возрастной категорией. Помимо этого, API сможет сообщать, требуется ли получение согласия родителя или опекуна для установки крупных обновлений приложения, если речь идёт о ребёнке. Штука довольно важная.