Realme 16T c АКБ на 8000 мАч оценили в 310 долларов

Компания Realme представила смартфона Realme 16T, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м², поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт обратной проводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX852) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69, IP69K и IP69 Pro, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм2, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и боковым дактилоскопическим сенсором. Базовая конфигурация с 6/128 ГБ оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 310 долларов.

