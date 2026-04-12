Vivo T5 Pro 5G получит быстрый процессор

Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфоне T5 Pro 5G, который будет официально представлен уже 15 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет 1,18 миллиона баллов), быстрой встроенной памяти UFS 3.1, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм², с возможностью снижения температуры на 15 градусов и выравнивания теплового баланса, а также расцветок Glacier Blue и Cosmic Black. Ранее сообщалось о сдвоенной основной камере, аккумуляторе ёмкостью 9020 мАч и поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки.

