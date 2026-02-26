Официально: iQOO Z11x получит SoC Dimensity 7400-Turbo

Компания iQOO раскрыла первые подробности о среднебюджетном смартфоне Z11x, который будет представлен в ближайшее время. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400-Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Ранее из бенчмарка Geekbench стало известно о 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и предустановленной операционной системе Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.

Напомним, что несколько дней назад был представлен производительный смартфон iQOO 15R с 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700V оптического размера 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным 3D-ультразвуковым дактилоскопом и стереодинамиками.