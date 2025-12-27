HONOR Power 2 показали на живых фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографией и подробностями о характеристиках смартфона HONOR Power 2. Судя по снимку, аппарат выйдет в черной, белой и оранжевой расцветках. Устройству приписывают наличие 6,79-дюймового плоского LTPS-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит в режиме HDR, производительным процессором MediaTek Dimensity 8500 Elite, селфи-камеры на 16 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 5 Мп, батареи ёмкостью 10080 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов, а также с металлической рамкой.