Samsung Galaxy Z TriFold вышел на мировую арену за 3000 долларов

Внутри смартфона установлен 10-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2160х1584 пикселя и пиковой яркостью 1600 нит, а снаружи используется 6,5-дюймовый экран FHD+ Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2520х1080 пикселей и яркостью до 2600 нит. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, плюс смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Elite, комплектуется аккумулятором ёмкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP48. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0 и, по заявлению Samsung, получит 7 крупных обновлений операционной системы. Но этим всё равно сложно оправдать стоимость.