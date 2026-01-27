Samsung Galaxy Z TriFold вышел на мировую арену за 3000 долларов

Начиная с пятницы, 30 января, поклонники Galaxy Z TriFold за пределами Южной Кореи смогут приобрести трискладной смартфон в фирменных розничных и онлайн-магазинах Samsung — да ещё и по более или менее разумной стоимости. Компания установила цену на версию с 512 ГБ памяти на уровне 2899 долларов, при этом стоимость модификации с 1 ТБ накопителя пока официально не раскрывается. По данным, о которых сообщалось ранее, по состоянию на конец декабря 2025 года Samsung удалось продать всего от 3000 до 4000 экземпляров Galaxy Z TriFold. Более того, южнокорейский технологический гигант не рассчитывает, что суммарные мировые продажи этого трёхскладного смартфона превысят 30000–40000 устройств, так как цена всё же достаточно высокая.

Внутри смартфона установлен 10-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2160х1584 пикселя и пиковой яркостью 1600 нит, а снаружи используется 6,5-дюймовый экран FHD+ Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2520х1080 пикселей и яркостью до 2600 нит. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, плюс смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Elite, комплектуется аккумулятором ёмкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP48. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0 и, по заявлению Samsung, получит 7 крупных обновлений операционной системы. Но этим всё равно сложно оправдать стоимость.
