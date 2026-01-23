iQOO 15 Ultra показали на пресс-рендерах

Компания iQOO опубликовала качественные изображения смартфона iQOO 15 Ultra, который будет представлен в начале следующего месяца. Аппарат демонстрируется в расцветках: 2077 Flowing Orange и 2049 Cold Blue.

По данным инсайдеров, аппарат оснастят плоским 6,85-дюймовым дисплеем производства Samsung с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и низким энергопотреблением, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным игровым чипом Q3, основной камерой с 50-Мп перископическим телеобъективом на базе датчика Sony IMX882, аккумулятором ёмкостью 7400 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки, улучшенными коаксиальными симметричными динамиками 1115, самым большим в отрасли вентилятором и большим независимым воздуховодом.