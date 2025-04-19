HONOR X60 GT получит яркий 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR X60 GT, официальная презентация которого состоится 22 апреля. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый плоский дисплей LTPS с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 c тактовой частотой до 3 ГГц, графическим адаптером Adreno 730 и модемом 5G, систему охлаждения VC на 5514 мм², тыльную камеру с 50-Мп главным модулем и оптической стабилизацией изображения, защищенный от брызг и пыли корпус (IP65), стереодинамики, линейный вибромотор, ИК-порт, батарею ёмкостью 6300 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки и корпус толщиной 7,7 мм.