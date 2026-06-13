HONOR X7e Plus 5G засветился в сети

В базе данных одного из регуляторов обнаружились данные о смартфоне HONOR X7e Plus 5G, что может свидетельствовать о его скором релизе. Устройство проходит под техническим обозначением ER60470/26. К сожалению, характеристики смартфона пока не раскрываются.

Напомним, что недавно был выпущен HONOR X7e, который имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 7000 или 7500 мАч в зависимости от варианта, 6,61-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру с 50-Мп главным модулем, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки и корпус толщиной 8,29 мм и массой 207 граммов.