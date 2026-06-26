HONOR X80 Pro Max 5G с АКБ на 11000 мАч появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон X80 Pro Max 5G, который может похвастаться батареей с невероятной ёмкостью 11000 мАч. Новинка также получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2788:1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, конфигурации на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 27 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамики с поддержкой объёмного звучания и корпус толщиной 8,08 мм и массой 203 граммов.

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