HONOR X80 Pro Max показали во всех расцветках

Компания HONOR опубликовала изображения смартфона X80 Pro Max во всех расцветках: Vitality Orange, Lightning Red, Moon Shadow White и Black Armor. Ранее стало известно, что аппарат получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2788:1280 пикселей, глобальной яркостью 2000 нит, пиковой яркостью 10000 нит и частотой ШИМ-диммирования 3840 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, аккумулятор ёмкостью 11000 мАч, поддержку 90-Вт проводной зарядки, основную камеру с 50-Мп главным модулем с оптической стабилизацией, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 8,08 мм, массой 203 грамма и пластиковой рамкой, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Официальная презентация HONOR X80 Pro Max состоится 22 июня.

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