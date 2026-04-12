HONOR X80i появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон HONOR X80i, который был представлен в начале месяца. За новинку просят эквивалент 290, 320, 365 и 410 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6500 Elite с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2600:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью HDR 6500 нит, 50-Мп тыльную камеру, 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, поддержку обратной зарядки, модем 5G, корпус толщиной 7,34 мм и массой 185 граммов, а также стереодинамики.