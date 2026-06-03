Oppo готовит доступный смартфон с батареей на 10000 мАч

Согласно новой информации, полученной от китайского инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo сейчас работает над устройством средней ценовой категории из серии A, которое может получить аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Смартфон пока не имеет официального названия, но также ему приписывают большой плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением уровня 1,5K. К сожалению, инсайдер не уточняет точный процессор, который будет установлен в этом смартфоне, ограничиваясь лишь тем, что он выполнен по 4-нм техпроцессу. Учитывая позиционирование серии A как представителя среднего ценового сегмента, речь идёт явно не о флагманском решении. В сети предполагают, что это может быть Snapdragon 7s Gen 4, либо один из чипов Snapdragon 6-й серии, а также варианты на базе MediaTek Dimensity 7500 или 7400.

Также инсайдер сообщил, что новый смартфон будет иметь пластиковый корпус и стартовую цену около 2000 юаней, что эквивалентно примерно 295 долларам. И, что самое интересное, добиться столь высокой автономности аккумуляторной батареи производитель планирует без увеличения толщины корпуса, то есть модель будет иметь стандартные размеры, но при этом получит батарею на 10000 мАч. Это даст возможность предоставить длительное время автономной работы, что для многих пользователей даже важнее, чем производительный процессор или большой экран. Вопрос лишь в финальной стоимости гаджета — если 295 долларов окажутся верной информацией, это многих заинтересует.
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