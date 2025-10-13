HONOR X9d оценили в 34 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X9d, который оценен в 34 и 37 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом до 23 октября новинку можно будет приобрести со скидкой в 4 тысячи рублей.

Напомним, что главной особенностью смартфона является кремний-углеродная батарея ёмкостью 8300 мАч. Аппарат также также оснастили 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц, 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP68 и IP66, модемом 5G и стереодинамики.
