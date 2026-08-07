REDMI Note 17 Pro Max протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI Note 17 Pro Max, который будет представлен на глобальном рынке в ближайшее время. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 812, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 924 и 2923 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее утечки приписывали Note 17 Pro Max наличие 6,83-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2772:1280 точек, пиковой яркости 3500 нит, частотой обновления изображения до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп, батареи ёмкостью 9210 мАч и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки.