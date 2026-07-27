MediaTek готовит к релизу сразу три процессора Dimensity 9600

Компания Qualcomm официально подтвердила, что следующий саммит Snapdragon Summit пройдет в сентябре этого года. Более того, по слухам, MediaTek может провести собственную презентацию за несколько дней до мероприятия Qualcomm — ожидается, что новое семейство Dimensity 9600 на старте будет включать сразу три процессора. По данным источника, в серию войдут Dimensity 9600s, Dimensity 9600 Pro и Dimensity 9600 Pro Max. Dimensity 9600s, как утверждается, станет переименованной версией Dimensity 9500, выпускаемой по техпроцессу TSMC N3P. В свою очередь, Dimensity 9600 Pro и Dimensity 9600 Pro Max будут основаны на одном и том же кристалле, произведённом по более современному техпроцессу N2P. Различия между ними, вероятнее всего, будут заключаться в тактовых частотах или конфигурации ядер.

Инсайдер также утверждает, что по уровню производительности Dimensity 9600s окажется немного слабее стандартной версии Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm. Также стало известно, что базовый Oppo Find X10 получит процессор Dimensity 9600s, тогда как Find X10 Pro и Find X10 Pro Max будут оснащены Dimensity 9600 Pro и Dimensity 9600 Pro Max соответственно. В прошлом месяце также появилась информация, что стоимость процессоров серии Dimensity 9600 окажется примерно на 215 долларов выше по сравнению с Dimensity 9500. Если эти сведения подтвердятся, это неизбежно скажется на стоимости новых смартфонов, так как подорожание весьма существенное и заметное.
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