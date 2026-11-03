HONOR готовит смартфоны на 15000 мАч

Компания HONOR, по слухам, тестирует аккумуляторы для смартфонов ёмкостью от 14000 до 15000 мАч — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. По его словам, главная цель компании — создать устройство, способное проработать целую неделю без подзарядки. Подобная автономность могла бы заметно изменить привычки пользователей. Многие берут с собой внешний аккумулятор, если планируют долго находиться вне дома, но смартфон, способный работать несколько дней подряд, избавил бы от такой необходимости. Особенно полезным это стало бы для курьеров, работников на открытом воздухе и часто путешествующих людей, которым порой приходится заряжать смартфон по 2–3 раза в день.

И на самом деле до этого рубежа компании не так уж и далеко — недавно, в июне, на рынок вышел HONOR X80 Pro Max, получивший батарею на 11000 мАч. По заявлению HONOR, смартфон установил мировой рекорд Гиннесса по продолжительности прямой трансляции на одном заряде — устройство проработало 26 часов 8 минут и 34 секунды. То есть менее чем за год компания перешла от батарей на 10000 мАч к решениям ёмкостью около 11-12 тысяч мАч. Соответственно, 15000 мАч не выглядят чем-то невероятным при текущем уровне технологий. Кроме того, стоит напомнить, что у Digital Chat Station уже были точные сведения о планах HONOR в отношении аккумуляторов будущих смартфонов. Ранее инсайдер сообщал о начале пробного производства батареи ёмкостью 12000 мАч — впоследствии компания действительно представила HONOR Win RT 2 с аккумулятором на 12070 мАч.