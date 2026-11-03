HONOR готовит смартфоны на 15000 мАч

И на самом деле до этого рубежа компании не так уж и далеко — недавно, в июне, на рынок вышел HONOR X80 Pro Max, получивший батарею на 11000 мАч. По заявлению HONOR, смартфон установил мировой рекорд Гиннесса по продолжительности прямой трансляции на одном заряде — устройство проработало 26 часов 8 минут и 34 секунды. То есть менее чем за год компания перешла от батарей на 10000 мАч к решениям ёмкостью около 11-12 тысяч мАч. Соответственно, 15000 мАч не выглядят чем-то невероятным при текущем уровне технологий. Кроме того, стоит напомнить, что у Digital Chat Station уже были точные сведения о планах HONOR в отношении аккумуляторов будущих смартфонов. Ранее инсайдер сообщал о начале пробного производства батареи ёмкостью 12000 мАч — впоследствии компания действительно представила HONOR Win RT 2 с аккумулятором на 12070 мАч.