HONOR объявляет о запуске предзаказа нового смартфона HONOR 50

HONOR объявила о запуске предзаказа нового смартфона HONOR 50. Смартфон получил яркий дизайн, мощный процессор Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, сверхчеткую квадрокамеру на 108 Мп, функцию мультивидео, которая обеспечивает расширенные возможности для создания вдохновляющих и красивых фото и видео, а также быструю зарядку HONOR SuperCharge на 66 Вт.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп с углом обзора 90° позволит делать яркие и детализированные селфи с друзьями. Основная камера 108 Мп гарантирует четкие и насыщенные снимки даже ночью, а широкоугольный объектив с разрешением 8 Мп, макрообъектив 2 Мп и объектив с эффектом боке 2 Мп позволят создавать интересный контент в разных сценариях. Режим «9 в 1» обеспечивает размер пикселя 2,1 мкм, что гарантирует четкие снимки при любом освещении.

Благодаря функции мультивидео пользователи HONOR 50 станут полноценными участниками всех событий и смогут запечатлеть на видео не только самые важные моменты в своей жизни, но и свою реакцию на них, снимая одновременно на основную и фронтальную камеру, переключаясь между ними и комбинируя съемку с разных объективов без дополнительного монтажа.

HONOR 50 имеет 6,57-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями, разрешением 2340×1080 пикселей, 1,07 млрд отображаемых цветов и 100% цветовым охватом DCI-P3, что обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения.

Частота обновления экрана до 120 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен во время игр и просмотра фильмов, а благодаря возможностям умной настройки динамической частоты обновления экрана, пользователи смогут регулировать настройки экрана в соответствии с текущими потребностями. Частота дискретизации до 300 Гц гарантирует мгновенную реакцию на касания, обеспечивая быстродействие во время игр.

Смартфон HONOR 50 оснащен емким аккумулятором 4300 мА*ч и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт, что дает возможность пользоваться устройством весь день и пополнять заряд до 70% всего за 20 минут.

Смартфон HONOR 50 работает на базе процессора Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G. Согласно тестам CPU и GPU, производительность процессора и видеокарты увеличилась на 45%, а прирост производительности ИИ – на 123% по сравнению с предыдущим поколением.