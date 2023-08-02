В России представили обновленные ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro

Бренд HONOR представил новые ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro. Оба устройства поставляются с рядом улучшений, которые помогут пользователям наслаждаться лучшими возможностями и удобством использования.Одной из основных особенностей новых ноутбуков HONOR является их аккумулятор. MagicBook X 16 Pro оснащен аккумулятором емкостью 60 Вт·ч, который обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD. Это позволяет пользователям наслаждаться длительным просмотром видео, не беспокоясь о разрядке аккумулятора. Кроме того, удобный компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт позволяет быстро зарядить ноутбук в течение дня, обеспечивая непрерывную работу и развлечения.

Для улучшения опыта использования и продуктивности, HONOR MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro поддерживают технологию HONOR Share. С ее помощью можно быстро и беспроводно передавать файлы между различными устройствами HONOR, такими как ноутбуки, смартфоны и планшеты. Это удобно, когда вам нужно передавать фотографии, видео или другие файлы между устройствами без необходимости использования проводов или флеш-накопителей.Также MagicBook также предлагает функцию "Мультиэкран", которая позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений. Это означает, что вы можете одновременно использовать и управлять до трех мобильных приложений на своем ноутбуке HONOR MagicBook. Это позволяет вам быть еще более продуктивным и эффективным в работе с устройствами экосистемы HONOR.Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro уже доступны для покупки во многих магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, таких как М.Видео, Эльдорадо, DNS, Мегафон, Ситилинк и других. Специальное предложение действует с 1 августа по 4 сентября, позволяя приобрести MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ за 89 990 рублей, а MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ доступен по цене 109 990 рублей. После окончания акции розничная цена составит 99 990 рублей и 119 990 рублей соответственно.