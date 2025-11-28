HONOR представила Magic8 Pro за пределами Китая

Компания HONOR официально представила флагманский смартфон Magic8 Pro в Китае ещё в середине октября, а сегодня смартфон добрался до Малайзии, фактически став первым глобальным рынком за пределами Китая. В Европу новинка приедет в ближайшее время — и, что довольно интересно, базовая версия Magic8 до Малайзии так и не добралась. Magic8 Pro доступен для предзаказа за 4 599 ринггитов (это примерно 1110 долларов) в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, а также за 5199 ринггитов (около 1250 долларов) с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. При оформлении предзаказа покупатель получает в подарок экшн-камеру Insta360 Ace Pro, годовую защиту от повреждений передней и задней панелей, год дополнительной гарантии, год защиты от повреждений жидкостью, три месяца доступа к Google AI Pro, а также моментальную скидку в 300 ринггитов (72 доллара) при внесении полной оплаты.

HONOR Magic8 Pro оснащён 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1256х2808 пикселей, частотой 120 Гц, ШИМ-регулировкой 4320 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, основная камера получила 50-мегапиксельный модуль с OIS, 200-мегапиксельный перископ с 3,7-кратным оптическим приближением и OIS, а также 50-мегапиксельный ультраширокий объектив с автофокусом. Фронтальная камера — 50 Мп. Аккумулятор на 7100 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку, из коробки смартфон работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10.
