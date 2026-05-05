HONOR представила смартфон Play 80 Plus

Сегодня компания Honor официально представила свой новый смартфон под названием Play 80 Plus — модель дополняет ранее представленные Honor Play 80 и Honor Play 80 Pro, предлагая увеличенный аккумулятор на 7500 мАч и процессор Snapdragon 4 Gen 4. Устройство оснащено 6,61-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит. В экране размещена фронтальная камера на 5 Мп, а на тыльной панели установлен один модуль на 13 Мп с диафрагмой f/1.8, поддерживающий запись видео в 1080p. Главная особенность модели — аккумулятор на 7500 мАч. По заявлению Honor, он обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и сохраняет до 80% ёмкости даже спустя 6 лет использования.

При этом поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, а также реверсивная зарядка. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10 и получил набор фирменных ИИ-функций. Есть отдельная физическая кнопка для быстрого вызова ИИ-помощника, запуска приложений и выполнения быстрых действий, также заявлена защита от пыли и брызг по стандарту IP64. В Китае цена на новинку стартует с 249 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а вариант с 8 ГБ и 256 ГБ оценивается в 307 долларов. Это достаточно доступная модель, тем более с таким объёмом памяти, но стоит понимать, что процессор в данном случае действительно очень слабый. Фактически, новинка будет интересна только тем, кому нужна ёмкая аккумуляторная батарея.