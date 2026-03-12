Motorola Edge 70 Fusion+ представлен официально

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70 Fusion+, в основе которого лежит производительный 4-нанометрвоый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 710), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 68-Вт быструю проводную зарядку, защиту от воды и пыли в по стандартам IP68 и IP69, а также расцветки Pantone Oriental Blue и Sea Wave Blue. Цена смартфона на дебютном бразильском рынке составляет эквивалент 570 долларов.

