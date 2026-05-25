Официально: Motorola Edge 70 Pro+ готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 4 июня в Индии будет представлен смартфон Motorola Edge 70 Pro+. Инсайдеры приписывают грядущей новинке наличие 6,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K, четырехсторонним скруглением, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камеры разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Extreme, предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой Hello UX и тремя крупными обновлениями ОС в будущем, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 90-Вт проводной и беспроводной зарядок.