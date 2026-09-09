HONOR представит серию смартфонов Magic9 уже 28 сентября

Компания HONOR официально объявила дату презентации новой флагманской серии Magic9. Одновременно компания раскрыла дизайн будущих смартфонов и рассказала об их ключевых возможностях в области съёмки. Серия Honor Magic9 будет представлена в Китае 28 сентября, но HONOR пока не уточнила, сколько моделей войдёт в новую линейку. Однако недавняя утечка утверждает, что одновременно с Magic9 могут быть представлены Magic9 Pro или Magic9 Pro Max. Тизеры также подтверждают, что смартфоны получат двойную основную камеру с 200 Мп. В её состав войдёт основной сенсор размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1,57 и телеобъектив на 00 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/2,6. Кроме того, смартфон получит поддержку нового внешнего объектива с фокусным расстоянием 500 мм.

Что касается дизайна, серия Honor Magic9 получит крупный прямоугольный блок основной камеры с тремя вырезами. В самом большом из них слева разместятся телеобъектив, светодиодная вспышка и логотип ARRI. Ещё две камеры будут расположены рядом в отдельных круглых вырезах. На новых изображениях смартфон представлен в цвете Moss Green — на передней панели появится овальный вырез, в котором разместятся фронтальная камера и 3D ToF-сенсор. Кроме того, по слухам, Magic9 Pro или Magic9 Pro Max станет первым Android-смартфоном с квадратным сенсором фронтальной камеры. Кроме того, HONOR подтвердила, что на следующей неделе представит новую фирменную оболочку MagicOS 11 на базе Android.