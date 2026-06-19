HONOR выпустила смартфон 600 Smart 5G

Компания HONOR после запуска на глобальном рынке HONOR 600 Lite, HONOR 600 и HONOR 600 Pro представила ещё одну модель серии — HONOR 600 Smart 5G. Смартфон относится к начальному уровню и в первую очередь делает ставку на автономность, прочность корпуса и крупный дисплей. При этом он является одним из самых «выносливых» устройств в линейке HONOR 600 за пределами Китая. Дело в том, что HONOR 600 Smart 5G оснащён большим 6,87-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1592х720 пикселей и яркостью до 1020 нит. Кроме того, это первый в мире смартфон, построенный на процессоре Snapdragon 4 Gen 4 от компании Qualcomm. В паре с ним работают 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, также используется технология RAM Turbo, которая позволяет задействовать часть накопителя как виртуальную оперативную память.

Но одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор ёмкостью 7700 мАч, что больше, чем у HONOR 600 и HONOR 600 Pro, где установлены батареи на 7000 мАч. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет довольно шустро восстановить энергию батареи. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10, основная камера здесь на 50 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. Среди дополнительных функций заявлены стереодинамики с режимом увеличения громкости до 400%, отдельная ИИ-кнопка, разблокировка по лицу и порт USB Type-C. Да, последнее всё ещё считают преимуществом в 2026 году, хотя это уже давно база.
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